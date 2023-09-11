Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что поставки новых видов западных вооружений Украине не ведут к смене «правил игры». В интервью YouTube-каналу Dialogue works он подчеркнул, что поставки ракетных комплексов HIMARS и ЗРК Patriot не привели к ожидаемым результатам.

По словам Джонсона, поставки других видов вооружений на Украину будут безрезультатными, а усилия на их подготовку будут потрачены впустую. Речь идет, в частности, о планируемых поставках истребителей четвертого поколения F-16 и танков Abrams.

До этого сообщилось, что Киев рассчитывает получить истребители четвертого поколения F-16 в феврале 2024 года, однако американские официальные лица отвергают эти прогнозы и заявляют о возможном поступлении этой техники в зону боевых действий примерно в середине 2024 года.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.