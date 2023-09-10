Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США выделят Вьетнаму $25 млн на обезвреживание боеприпасов

В США заявили о выделении Вьетнаму $25 млн на обезвреживание боеприпасов

close
100%
Emily Elconin/Reuters

В администрации США заявили, что страна направит Вьетнаму $25 млн на обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов, а также $8,9 млн на борьбу с международной преступностью. Соответствующий пресс-релиз распространил Белый дом.

«Соединенные Штаты объявляют о новых программах и передаче оборудования на общую сумму $8,9 млн для укрепления потенциала Вьетнама в борьбе с региональной и международной транснациональной преступностью», — сказано в сообщении.

Там также отмечается, что США выделят дополнительно $25 млн на дальнейшее обезвреживание и поиск неразорвавшихся боеприпасов.

До этого сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден прибудет в Ханой для обсуждения сотрудничества США и Вьетнама после саммита «Большой двадцатки» в Индии.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях