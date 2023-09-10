Минобороны России заявило об уничтожении трех катеров в акватории Черного моря

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что минувшей ночью в акватории Черного моря были уничтожены три катера Willard с десантными группами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с численностью до 36 военнослужащих.

«Морской авиацией обнаружены и уничтожены три быстроходных катера Willard американского производства с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 36 военнослужащих», — сказал он.

4 сентября сообщалось, что морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре быстроходных катера с украинским десантом у мыса Тарханкут на западе Крыма.

В российском оборонном ведомстве неоднократно отчитывались об уничтожении кораблей и катеров украинской армии. 30 августа в Минобороны РФ дважды заявляли об уничтожении украинских катеров с десантом восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря. В первый раз отработал истребитель Су-30, во второй — бомбардировщик Су-24.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинского катера у острова Змеиный.