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На Украине рассказали о будущих облавах на призывников

Экс-премьер Украины прогнозирует облавы на призывников в Одессе из-за потерь ВСУ

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Evgeniy Maloletka/AP

Экс-премьер Украины Николай Азаров не исключает, что в связи с потерями в зоне боевых действий в рядах Вооруженных сил страны и ситуации с программой мобилизации на юге Одессы начнут облавы на призывников. Об этом сообщается на странице Азарова в социальной сети.

«Силовики выявили, что самая огромная проблема по мобилизации была на юге Одессы, где в болгарских, молдавских и гагаузских селах почти никого не призывали и не отправляли на передовую», — объяснил бывший премьер-министр Украины.

По словам Азарова, никто не хочет отправляться в зону боевых действий.

«Теперь ожидаются облавы в тех краях, так как потери на фронте огромные, а мобилизация провалилась», — добавил бывший украинский премьер.

Экс-премьер указал, что схожая проблема наблюдалась на западе Украины, где польские, венгерские, румынские села негласно оказались мобилизации мужчин.

До этого стало известно, что власти Украины намерены лишить отсрочки от мобилизации более 180 тыс. мужчин. Лишить права на отсрочку от мобилизации могут мужчин старше 30 лет, получающих второе и более высшее образование.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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