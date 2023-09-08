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Замглавы Минобороны РФ и посол Пакистана обсудили военное сотрудничество

Замглавы Минобороны РФ Фомин обсудил с послом Пакистана военное сотрудничество

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Wikipedia

Замминистра обороны России Александр Фомин и посол Пакистана в Москве Шафкат Али Хан обсудили сотрудничество и подтвердили настрой на наращивание двусторонних связей в военной сфере. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе встречи обсуждена актуальная повестка двустороннего военного сотрудничества, подтвержден обоюдный настрой на укрепление и наращивание российско-пакистанских связей в области обороны», — сказано в сообщении.

28 апреля министры обороны Индии и России Раджнатх Сингх и Сергей Шойгу обсудили расширение участия российской оборонной промышленности в национальной программе «Делай в Индии». Согласно сообщению Минобороны Индии, Шойгу и Сингх обсудили широкий круг вопросов двустороннего оборонного сотрудничества, включая связи между военными и промышленное партнерство. Сингх и Шойгу также выразили удовлетворение сохраняющимся доверием и взаимным уважением между Индией и Россией.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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