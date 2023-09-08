В Европарламенте осудили ЕС за молчание по поводу передачи США Украине снарядов с ураном

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани подверг критике отсутствие реакции Евросоюза на решение США предоставить Украине снаряды с обедненным ураном. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«После поставок кассетных боеприпасов, которые запрещены и осуждаются в большинстве европейских стран, США передают Украине снаряды с обедненным ураном… И ЕС молчит», — заявил политик.

Мариани назвал это «вечными» двойными стандартами, которые, по его словам, позволяют оправдывать все.

«Даже то, что оправдать нельзя», — добавил он.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов заявил, что российские войска начнут применять симметричные меры в ответ на использование Киевом оружия с обедненным ураном.

До этого Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $175 млн. В рамках него Киев в том числе получит снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. В ООН выразили обеспокоенность таким решением, Россия запросила заседание Совбеза ООН. В Белом доме уверяют, что снаряды с обедненным ураном «не представляют радиоактивной угрозы». Посольство РФ в США сообщило, что Вашингтону «глубоко безразлично как настоящее Украины, так и будущее республики и ее европейских соседей».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.