В Дании заявили, что переданные от нее первые танки Leopard прибыли на Украину

В Минобороны Дании сообщили о доставке на Украину первых 10 танков Leopard, передает ТАСС.

«Десять танков Leopard 1 уже на Украине, и еще несколько в пути», — сказано в сообщении.

Как до этого писала Financial Times, многие страны Запада считают, что более удобно посылать Украине устаревшие модели танка Leopard 1, чтобы не отдавать ей более дорогие Leopard 2. По словам главы немецкого подразделения тренировочной миссии ЕС, генерал-лейтенанта бундесвера Андреаса Марлоу, танк Leopard 2 может иметь более высокую боевую ценность. При этом Leopard 1 может быть поставлен «в трехзначном количестве к этому или следующему году».

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