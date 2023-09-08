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В Дании заявили, что переданные от нее первые танки Leopard прибыли на Украину

Минобороны Дании: первые 10 датских танков Leopard прибыли на Украину

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Axel Heimken/dpa/Global Look Press

В Минобороны Дании сообщили о доставке на Украину первых 10 танков Leopard, передает ТАСС.

«Десять танков Leopard 1 уже на Украине, и еще несколько в пути», — сказано в сообщении.

Как до этого писала Financial Times, многие страны Запада считают, что более удобно посылать Украине устаревшие модели танка Leopard 1, чтобы не отдавать ей более дорогие Leopard 2. По словам главы немецкого подразделения тренировочной миссии ЕС, генерал-лейтенанта бундесвера Андреаса Марлоу, танк Leopard 2 может иметь более высокую боевую ценность. При этом Leopard 1 может быть поставлен «в трехзначном количестве к этому или следующему году».

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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