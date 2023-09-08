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Минобороны РФ заявило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

МО РФ заявило об уничтожении БПЛА самолетного типа над Белгородской областью

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Евгений Биятов/РИА Новости

В российском Минобороны заявили, что силы РФ пресекли атаку ВСУ на территории страны, уничтожив беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

«8 сентября около 15.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что село Новая Таволжанка подверглось второму за сутки подряд обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Как подчеркнул губернатор, при повторном обстреле села никто не пострадал. При этом осколками снаряда был посечен фасад частного жилого домовладения. Гладков добавил, что на месте работала комиссия по обследованию и оценке ущерба.

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