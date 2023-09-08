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Американское издание написало о продуманной обороне ВС РФ на Украине

WP: Россия выстроила против ВСУ продуманную оборону

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Перед началом контрнаступления Украины российская армия выстроила мощнейшую оборону, пишет газета The Washington Post.

Бывший морпех США и военный эксперт Марк Канциан рассказал изданию, что традиционная военная теория предполагает, что для продвижения вперед наступающая сторона должна иметь тройное преимущество в солдатах. А с такой продуманной обороной соотношение должно быть больше. Эксперт предложил, что в данной ситуации соотношение должно быть шесть или десять к одному.

В публикации упоминается эффективность российских минных полей, для которых используется система дистанционного минирования «Земледелие».

«Российские артиллерийские установки, также играющие ключевую роль в обороне, имеют передовые технологии, способны распознавать новые цели и наносить удары за считанные минуты», – заключил автор статьи.

До этого американский наемник Мэттью Вандайк заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют наступать летом 2024 года с использованием истребителей F-16.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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