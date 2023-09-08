В Минобороны рассказали о потерях украинской армии на Донецком направлении

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что за минувшие сутки на Донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 215 солдат.

Также на этом направлении украинская армия лишилась четырех автомобилей, двух артиллерийских систем М777 американского производства, гаубицы Д-20, противотанкового орудия «Рапира» и станции радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD».

«В районе населенного пункта Авдеевка в Донецкой народной республике уничтожен командно-наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины», — добавили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, Министерство обороны Российской Федерации заявило, что подразделения группировки российских войск «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 12 атак украинских войск.

До этого начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщал, что российские военнослужащие смогли сорвать переправу ВСУ через реку Шайтанка под Новодонецким в ДНР.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.