Депутат Европейского парламента (ЕП) от Ирландии Клэр Дейли заявила, что в ходе конфликта Украина потеряла около полумиллиона человек и лишилась части территорий. Об этом она рассказала на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, видеозапись которой была опубликована на YouTube.

Парламентарий назвала ложью высказывания руководителя Североатлантического альянса об успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий. В частности, речь идет о «постепенном завоевывании земель» украинскими солдатами.

«С прошлого вашего посещения Украина потеряла свои территории, потеряла полмиллиона человек», — подчеркнула Дейли.

Она добавила, что из-за этого киевским властям приходится мобилизовывать негодных для службы в армии граждан. В ряды ВСУ вступают люди с инвалидностью и серьезными заболеваниями, резюмировала депутат.

7 сентября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что к концу 2023 года потери национальной армии могут преодолеть отметку в 500 тыс. солдат. В эфире канала «Мрия» он уточнил, что для страны такое положение дел сравнимо с исчезновением населения крупного регионального центра.

Ранее президент РФ Владимир Путин констатировал провал украинского контрнаступления.