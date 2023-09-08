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Военный эксперт объяснил, чем опасен для ВСУ прорыв первой линии обороны

Военный эксперт Крапивник: прорыв линии фронта может обернуться котлом для ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Прорыв первой линии обороны Вооруженных сил России может обернуться для украинских войск котлом. Об этом в эфире Tsargrad.tv сообщил экс-офицер армии США, военный эксперт Станислав Крапивник. По его словам, первая линия изначально выстраивается с расчетом на возможные бреши.

«Прорвать линию — это одно, а вот расширить проход, дойти до второй линии — это уже совершенно другое дело. А резервы у Украины уже истекают. Даже если они дойдут до следующего рубежа, прорваться через него и при этом удержать свой фронт силы киевского режима не смогут», — отметил Крапивник.

Председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов добавил, что сомневается в еще хоть каких-то успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он напомнил, что западная техника активно использовалась противником в начале кампании, однако Запад быстро одернул Киев, когда увидел, во что превращаются разрекламированные бронемашины на поле боя.

8 сентября временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ в Запорожской области взяли тактическую паузу. По его словам, российские подразделения не дают «расслабиться» украинским войскам и наносят по ним артиллерийские удары, чтобы не дать окопаться и восполнить потери в этом районе.

Ранее стало известно об истощении резервов ВСУ в Запорожской области.

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