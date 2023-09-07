Премьер Польши оценил рост оборонных расходов страны

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что оборонные расходы страны с 2015 года выросли в четыре раза. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, траты огромных средств на армию возможны благодаря улучшению системы государственных финансов.

Моравецкий подчеркнул, что в 2015 году на оборонную сферу было потрачено 37 млрд злотых, а в 2024 году в данную область направят более 150 млрд злотых (около $36 млрд).

«Это плюс-минус увеличение в четыре раза, рост на 400%», — заявил премьер-министр Польши.

До этого министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава закупит у Сеула тысячу танков K2.

Он отметил, что Минобороны Польши уделяет большое внимание созданию бронетанковых частей.

Также Блащак заявил, что республика планирует прикрыть приграничную с Белоруссией территорию американскими вертолетами. По его словам, на следующей неделе Варшава ожидает решение конгресса США, который должен утвердить польский запрос по поводу вертолетов Apache.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.