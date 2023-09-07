Минобороны России заявило, что ВС перехватили беспилотник над Брянской областью

Минобороны России заявило, что российские военные перехватили над Брянской областью беспилотник ВСУ самолетного типа.

«7 сентября т.г. около 17.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что три региона России подверглись атакам беспилотников. В Ростове-на-Дону беспилотник упал в центре города, пострадали три дома, один житель получил резаные травмы ног. Местные власти ввели режим ЧС. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Раменском городском округе обошлось без пострадавших и разрушений, глава округа Николай Ханин заявил, что дрон взорвался на уровне верхних этажей многоквартирного дома, выбиты окна в пяти квартирах. В Брянскую область прилетело три дрона – один повредил железнодорожный вокзал.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.