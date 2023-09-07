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Блинкен посетил позиции украинских пограничников

Блинкен посетил позиции украинских пограничников в Киевской области

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Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с руководителем Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергеем Дейнеко, вместе они посетили одно из подразделений погранслужбы в Киевской области. Об этом говорится в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины.

«Глава ГПСУ Сергей Дейнеко встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в одном из подразделений делегация Госдепа США и посольства ознакомилась с задачами пограничного ведомства.

Уточняется, что Блинкен лично сел за руль одного из бронеавтомобилей MRAP, которые были переданы подразделениям Госпогранслужбы Украины от США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своей встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Президент также опубликовал видео, где поблагодарил Блинкена за его визит и поддержку, особо отметив помощь в бюджетной сфере.

Во время своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о дополнительной помощи США для Украины в размере $1 млрд, включая $665 млн на военные нужды.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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