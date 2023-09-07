В Вашингтоне рассказали, через сколько может завершиться контрнаступление ВСУ

В администрации США предполагают, что украинское контрнаступление может завершиться через шесть-семь недель. Об этом сообщает The Economist.

Издание утверждает, что один из чиновников администрации президента США Джо Байдена заявил о том, что у Киева осталось порядка шести-семи недель боев перед тем, как контрнаступление закончится.

В публикации подчеркивается, что должностные лица США спорят по поводу оценок успехов украинской армии, которые они могут достичь за это время.

По мнению аналитика Разведуправления минобороны США (DIA) Трента Мола, есть реалистичная возможность в 40-50% того, что ВСУ к концу 2023 года прорвет линии российской обороны.

До этого стало известно, что высокопоставленные представители разведки Украины отчитались перед членами комитета Сената США о ходе контрнаступления.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.