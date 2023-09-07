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В разведке США признались в недооценке российских войск

Аналитик Пентагона Мол: CША недооценили глубину обороны ВС России в зоне СВО

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Аналитик Разведуправления Министерства обороны США (DIA) Трент Мол заявил о том, что Соединенные Штаты недооценили российские силы перед украинским контрнаступлением. Об этом сообщает журнал Economist.

Как говорится в публикации издания, аналитик признает, что американские и украинские должностные лица не смогли оценить глубину обороны ВС РФ и «как сложно» будет армии Украины «пробить» ее бронетехникой».

Мол также выразил мнение, что большая часть российских укреплений все еще не тронуты.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что потери украинской армии к концу текущего года могут превысить 500 тыс. человек.

До этого председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер заявила, что, несмотря на большую опасность для Вооруженных сил Украины, Запад подталкивает Киев кидать солдат на минные поля ради сохранения западной техники. Она добавила, что ВСУ не решаются разминировать поля с помощью техники, потому что Запад настаивает на ее сохранении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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