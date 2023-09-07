Политолог допустил начало спецоперации Азербайджана в Карабахе

Баку может начать военную операцию в Карабахе, так как Армения не желает выводить оттуда свои войска. Об этом в энтервью НСН заявил политолог Тофик Аббасов. Он напомнил, что Ереван в свое время обязался разоружить и вывести остатки своих формирований с Территории Азербайджана.

«Даже четвертый пункт трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года предписывал, что Армения в течение короткого времени должна будет обеспечить вывод своей техники и вооруженных формирований. Российские миротворцы должны были контролировать этот процесс, но, к сожалению, этого не произошло», — сказал Аббасов.

Он также подчеркнул, что в случае проведения спецоперации, азербайджанские военные будут действовать аккуратно, чтобы не пострадали российские миротворцы и не нарушились отношения Баку и Москвы.

7 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании правительства, что Азербайджан сосредоточил войска вдоль границы со страной и разделительной линии с Карабахом.

Ранее в МИД РФ заявили об озабоченности Москвы учениями Армении и США.