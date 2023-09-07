В Кремле прокомментировали угон вертолета российским пилотом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что комментарии по ситуации с угнанным вертолетом Ми-8, который российский летчик Максим Кузьминов переправил из Курска в Украину, являются прерогативой Министерства обороны.

На вопрос журналиста, как можно объяснить такое упущение в системе безопасности и нет ли в Кремле опасений по этому поводу, Песков заявил, что не может комментировать ситуацию.

«Не зная деталей, что-либо комментировать было бы неверно», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину, вместе с ним на борту были еще двое членов экипажа.

Вертолет перегнали в Харьковскую область с аэродрома в Курске 9 августа. Министерство обороны России ситуацию не комментировало, тогда как российские патриотические Telegram-каналы писали, что вертолет мог сбиться с ориентиров.

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