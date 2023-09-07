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В НАТО прокомментировали информацию о найденных в Румынии обломках беспилотника

Столтенберг: нет информации о преднамеренном нападении на Румынию со стороны РФ

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя на заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности Европарламента сообщения о найденных в Румынии обломках беспилотного летательного аппарата, заявил, что у альянса нет подтверждений, что произошедшее было «преднамеренным нападением РФ». Его слова приводит «Коммерсантъ».

Генсек НАТО отметил, что румынские власти проинформировали союзников по блоку о найденных на территории страны обломках беспилотника. По словам Столтенберг, сейчас ведется расследование.

«У нас нет никакой информации, которая свидетельствовала бы о преднамеренном нападении со стороны РФ. Ждем результатов расследования»,— сказал он.

6 сентября президент Румынии Клаус Йоханнис уведомил союзников по НАТО об обломках БПЛА, найденного на территории страны рядом с границей с Украиной.

Утром 6 сентября министр обороны Румынии Анджел Тылвар сообщил, что на территории страны были обнаружены обломки, которые предположительно являлись российским дроном.

Ранее был установлен организатор налетов украинских БПЛА на военные аэродромы.

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