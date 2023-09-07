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Пентагон отменил испытания гиперзвукового оружия

Bloomberg: Пентагон отменил испытания гиперзвукового оружия большой дальности

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Shutterstock

Пентагон не смог провести испытания демонстратора гиперзвуковых технологий по результатам предполетной проверки. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, оборонное ведомство планировало провести летные испытания на космодроме на мысе Канаверал, штат Флорида, чтобы доложить о развитии гиперзвуковых технологий, однако после предварительных проверок запуск был отменен.

В июне сообщалось, что американская компания Rocket Lab успешно провела тестовый запуск ракеты-носителя гиперзвуковых систем по программе Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE) «для конфиденциального заказчика». Ракета Electron с миссией DYNAMO-A была запушена с космодрома NASA Уоллопс на одноименном острове у побережья штата Вирджиния. Грузоподъемность ракеты-носителя HASTE составляет до 700 кг.

В марте помощник главы ВВС США Эндрю Хантер заявлял, что Пентагон не намерен закупать гиперзвуковые ракеты ARRW от компании Lockheed Martin, поскольку они показали неудовлетворительные результаты.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.

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