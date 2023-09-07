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Экс-разведчик Риттер прокомментировал возможность войны между РФ и США

Риттер: США не начнут войну с Россией из-за уверенности генералов в проигрыше

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Rich Schultz/AP

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер высказал на своем канале U.S. Tour of Duty мнение, что Соединенные Штаты не начнут крупномасштабный военный конфликт с Россией из-за того, что генералы осознают свою неспособность одержать победу.

Этими словами он прокомментировал высказывание американского журналиста Такера Карлсона о том, что Вашингтон начнет горячую фазу войны с Москвой в следующем году. По мнению Риттера, Карлсон допускает, что США способны победить, в то время как он уверен, что Вашингтон не сможет выиграть войну с Россией ни обычными вооружениями, ни ядерными. Экс-разведчик утверждает, что даже говорить о возможности такой войны глупо.

«Какой генерал подпишется под это? Ты не знаешь ничего о войне, Такер. Поговори с полковником [Дугласом] Макгрегором, он тебе все объяснит. Если у него не будет времени, я смогу найти время. Ты не прав. У нас не будет горячей войны, потому что генералы знают, что мы не сможем победить.», — заявил Риттер.

До этого американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью с радиоведущим Адамом Кароллой предположил, что Соединенные Штаты развяжут полномасштабную войну с Россией в будущем году.

Ранее Медведев предупредил о риске гражданской войны в США.

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