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В Латвии рассказали, сколько страна потратила на помощь Украине

Министр обороны Латвии: траты на помощь Украине превысили 1% от ВВП страны

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Объем военной помощи, которую Латвия предоставила Украине, превысил 1% от ВВП республики. Об этом заявила министр обороны страны Инара Мурниеце, передает РИА Новости.

Глава ведомства подчеркнула, что в настоящее время Рига концентрируется на обучении украинских солдат. В частности, латвийские власти взяли на себя обязательство организовать тренировки для трех тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Латвия многое делает. Наша военная помощь Украине превысила 1% от нашего ВВП <...> Это очень много с учетом размера моей страны», — отметила Мурниеце перед началом встречи с коллегами из государств Европейского союза (ЕС), которая состоялась в Испании.

При этом министр добавила, что страны-члены ЕС могли бы еще больше и эффективнее поддерживать Киев.

29 августа госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал выделение очередного пакета военной помощи Украине размером $250 млн. Ожидается, что средства будут потрачены на закупку снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS и ракет AIM-9M для средств противовоздушной обороны. Также украинские солдаты могут получить 105-мм и 155-мм артиллерийские боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы Javelin и оборудование для разминирования.

Ранее в США предсказали создание польского и латвийского анклавов на территории Украины.

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