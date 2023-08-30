США могли бы сэкономить доллары, если бы помогали России, а не Украине. С таким заявлением выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Эксперт сделал вывод, что за последние 18 месяцев американские власти вложили в Украину больше средств, чем Россия тратит на весь свой оборонный бюджет.

«На самом деле, если бы мы спонсировали национальную оборону России, то мы бы даже сэкономили деньги», — иронично высказался Джонсон.

По его мнению, главная проблема для Вашингтона заключается в отсутствии результатов и успеха у украинских военных на поле боя. Джонсон подверг критике военных экспертов, которые заявляют о слабости российских вооруженных сил.

Ведущий беседы, бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано, добавил, что в отличие от второй половины ХХ века, когда США втягивали Советский Союз в гонку вооружений, сегодня история повторяется, но в обратном направлении. По его мнению,

у президента России Владимира Путина «лучшая армия в мире».

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