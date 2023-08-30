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Авиация РФ нанесла 12 ударов по украинским военным и технике

МО: авиация нанесла на Купянском направлении 12 ударов по военным и технике ВСУ

Офицер пресс-центра российской группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин заявил, что армейская и штурмовая авиация группировки нанесла на Купянском направлении 12 ударов по военным и технике Вооруженных сил Украины, передает РИА Новости.

По его словам, удары были нанесены по личному составу и военной технике 14-й и 43-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

Как указал офицер, потери противника, которые он понес в районе населенных пунктов Двуречная и Табаевка, составили до роты личного состава, два минометных расчета и пикап.

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинская колонна из-за несогласованности действий оказалась под огнем собственной артиллерии на Купянском направлении.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять Харьков и Купянск из-за того, что Вооруженные силы страны не могут держать оборону.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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