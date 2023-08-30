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В районе бухты Севастополя отражена атака украинских БПЛА с моря

Губернатор Развожаев: атака морских беспилотников на Севастополь завершилась

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram-канале, что силы противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) закончили работу в Севастопольской акватории.

Согласно сообщению главы региона, на данный момент точной информации о количестве и типе уничтоженных целей нет.

«Продолжается контроль обстановки», — указал Развожаев.

До этого губернатор сообщал об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с моря.

В ночь на 30 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал об атаке беспилотников на аэропорт Пскова. По его словам, силы Министерства обороны РФ в псковском аэропорту отразили атаку дронов.

Минобороны России также сообщало, что над территорией Рузского района Московской области был перехвачен беспилотник.

Ведомство также информировало, что средства ПВО сбили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской и Орловской областями.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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