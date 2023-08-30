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В США заявили об исчезновении 47-й бригады ВСУ

Экс-разведчик США Риттер заявил, что 47-я бригада ВСУ почти исчезла

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AP

По информации экс-разведчика ВС США Скотта Риттера, украинская 47-я механизированная бригада почти полностью уничтожена в результате ударов российских систем ТОС «Солнцепек». Он заявил об этом в интервью на YouTube-канале REALTRUTHTALK.

Офицер сообщил, что бригада ВСУ, по всей видимости, перестала существовать после мощного удара по их скоплениям, что привело к значительным потерям. Он также отметил, что российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» использовались для уничтожения живой силы противника.

Риттер уверен, что Украина больше не сможет поддерживать такую высокую интенсивность боевых действий из-за большого числа погибших в составе ВСУ.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ не ожидали, что ВС РФ осуществят прорыв фронта в Харьковской области. До этого бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер в эфире телепередачи U.S. Tour of Duty заявил, что Вооруженные силы Украины сдадут Харьков без боя. Он считает, что при падении украинской линии обороны ВСУ отступят на противоположный берег Днепра и не станут пытаться защищать Харьков.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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