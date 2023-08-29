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Вашингтон не включил кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Киеву

Кассетные боеприпасы не войдут в новые пакет военной помощи США Украине

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Gabriel Jenko/Reuters

Кассетные боеприпасы не войдут в очередной пакет американской военной помощи Украине. Об этом заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила на брифинге в Вашингтоне, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных поставках кассетных боеприпасов Киеву, Сингх сказала, что боеприпасы двойного назначения Dual-Purpose Improved Conventional Munition (DPICM) в новый, 45-й по счету, пакет военной помощи Украине включены не будут.

Раннее американский аналитик Дэвид Игнатиус заявил о вероятной передаче Украине кассетных боеприпасов для ракетных установок с повышенной дальностью поражения. По его мнению, в США уже готовы к тому, что конфликт на Украине продолжится и в 2024 году, и не намерены бросать своего союзника.

До этого сообщалось, что кассетные боеприпасы американского производства на Украине начали разбирать. Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) достают суббоеприпасы, которыми вооружают беспилотники. Украинские военные разрезают боеприпасы калибра 155 миллиметров для извлечения кассетных боевых элементов.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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