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В России назвали условие для проведения ядерного испытания

Дипломат Глухов: РФ проведет ядерное испытание, если США сделают это первыми

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Россия проведет ядерное испытание только в том случае, если Соединенные Штаты первыми решатся на это, заявил представитель российского постпредства в ООН. Его слова передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о возможности возобновления страной ядерных испытаний, сделанное в ходе его послания Федеральному собранию.

«[Это заявление] следует рассматривать исключительно в контексте нашего ответа на деструктивные действия США», — разъяснил дипломат на заседании Генассамблеи ООН в честь Международного дня против ядерных испытаний.

По словам Глухова, данное сообщение является предварительным сигналом Соединенным Штатам.

«К такому шагу мы прибегнем только в том случае, если США сделают это первыми», — резюмировал он.

До этого в ООН заявили, что мир как никогда приблизился к ядерной катастрофе и любое применение ядерных вооружений может привести к выходу ситуации из-под контроля.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

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