На Западе рассказали, сколько стоит час полета F-16

Один час полета истребителя F-16 стоит $27 тысяч и требует 16 часов техобслуживания. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на старшего советника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марка Кансиана.

По словам Кансиана, в истребителе десятки тысяч деталей, и они должны поступать на Украину постоянно, чтобы нужная деталь всегда была под рукой. Тогда самолет можно будет оперативно завести в ангар и починить.

Он пояснил, что в среднем на один час полета F-16 приходится 16 часов техобслуживания и около $27 тысяч. При этом советским истребителям не нужно столько обслуживания, подчеркнул Кансиан.

До этого телеканал CNN сообщал, что Украина столкнется со рядом проблем при использовании истребителей F-16. Использование истребителей зависит от многих переменных. Эксплуатация истребителей «будет для украинцев столь же сложной задачей, как и управление».

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.