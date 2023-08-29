Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Западе рассказали, сколько стоит час полета F-16

CNN: час полета F-16 стоит $27 тысяч и 16 часов техобслуживания

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Один час полета истребителя F-16 стоит $27 тысяч и требует 16 часов техобслуживания. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на старшего советника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марка Кансиана.

По словам Кансиана, в истребителе десятки тысяч деталей, и они должны поступать на Украину постоянно, чтобы нужная деталь всегда была под рукой. Тогда самолет можно будет оперативно завести в ангар и починить.

Он пояснил, что в среднем на один час полета F-16 приходится 16 часов техобслуживания и около $27 тысяч. При этом советским истребителям не нужно столько обслуживания, подчеркнул Кансиан.

До этого телеканал CNN сообщал, что Украина столкнется со рядом проблем при использовании истребителей F-16. Использование истребителей зависит от многих переменных. Эксплуатация истребителей «будет для украинцев столь же сложной задачей, как и управление».

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях