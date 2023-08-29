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Швейцария анонсировала передачу Украине техники для разминирования

МО Швейцарии в сентябре отправит в Киев машину для разминирования

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Швейцария отправит в сентябре на Украину дистанционно управляемую гусеничную машину для разминирования в рамках военной помощи республике. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии.

«Машина готова отправиться в Украину», — указывается в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что ведомство также передаст Киеву грузовик с прицепом и партию запчастей на три года вперед.

«Общая стоимость всех технических средств составляет 1,2 млн франков (свыше $1,35 млн)», — говорится в заявлении.

Согласно данным швейцарского минобороны, в сентябре 2023 года оборонная техника будет доставлена на Украину, а фонд Swiss Digger начнет обучение украинских военных работе с этой оборонной техникой на территории республики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал «мощный сентябрь» по поставкам военной помощи Киеву.

До этого стало известно, что Швейцария предоставила Украине около $2,3 млрд помощи с начала спецоперации.

Ранее в США назвали препятствие для украинских F-16.

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