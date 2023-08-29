Военный эксперт указал на «преувеличенные» характеристики ракеты «Нептун»

Украинская противокорабельная ракета «Нептун» не представляет серьезной угрозы для Черноморского флота. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Он отметил, что большая часть подобных вооружений разрабатывается Киевом на базе советских технологий.

«Довольно спорный вопрос о дальности поражения этой ракеты, потому что украинская сторона заявляла и про 200, и про 300 километров, но, мне кажется, это в большей степени преувеличенные технические характеристики», — сказал эксперт.

Он также напомнил, что украинская сторона заявляла, что именно «Нептун» применялся против крейсера «Москва», а также против других кораблей российского военного флота, однако все эти данные никак не подтверждались официально.

29 августа Министерство обороны России сообщило, что система противовоздушной обороны сбила ракету «Нептун» в зоне проведения специальной военной операции. Также, по данным ведомства, удалось перехватить два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.

Ранее российские военные сообщили о предотвращении террористического акта со стороны ВСУ.