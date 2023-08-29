Подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил РФ на Купянском направлении при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение суток отразили шесть атак 43-й и 115-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад Вооруженных сил Украины.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

За сутки ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и три автомобиля.

В этот же день подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщал, что украинская колонна из-за несогласованности действий оказалась под огнем собственной артиллерии на Купянском направлении, рассказал РИА Новости военный эксперт.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.