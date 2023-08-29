Минобороны РФ отчиталось о потерях ВСУ на Донецком направлении

Министерство обороны России сообщает, что Вооруженные силы Украины на Донецком направлении в течение суток потеряли 340 военнослужащих.

Кроме того, российским войскам удалось уничтожить шесть боевых бронированных машин ВСУ, 13 автомобилей, а также две гаубицы — Д-20 и «Мста-Б».

Также в этот день Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении. Российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 нанесли удары управляемыми ракетами

Кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по украинскому эшелону с артиллерийскими боеприпасами на Донецком направлении. ВСУ потеряли около 30 украинских военных и 10 единиц техники.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.