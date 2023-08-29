Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РИА Новости: НАТО договорилась с Киевом по России

РИА Новости: НАТО будет помогать Киеву еще год, если ВСУ продемонстрируют успехи

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Страны НАТО обсудили с Киевом продление боевых действий еще на год, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется продемонстрировать больше успехов на поле боя, иначе страны Запада могут заставить Киев пойти на мирное соглашение с Москвой.

«Киевский режим получит истребители F-16, но ВСУ придется продемонстрировать большую эффективность, чем в нынешнем контрнаступлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обучение украинских пилотов по управлению истребителями F-16 закончится только к лету 2024 года.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники писала, что в ближайшие несколько недель провести первый раунд переговоров с Киевом по тематике двусторонних гарантий планирует и Франция. На сегодняшний день переговоры начали только США и Великобритания. Заключение соглашений о двусторонних гарантиях стран «Большой семерки» Украине завершится не ранее 2024 года.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях