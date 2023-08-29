РИА Новости: НАТО договорилась с Киевом по России

Страны НАТО обсудили с Киевом продление боевых действий еще на год, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется продемонстрировать больше успехов на поле боя, иначе страны Запада могут заставить Киев пойти на мирное соглашение с Москвой.

«Киевский режим получит истребители F-16, но ВСУ придется продемонстрировать большую эффективность, чем в нынешнем контрнаступлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обучение украинских пилотов по управлению истребителями F-16 закончится только к лету 2024 года.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники писала, что в ближайшие несколько недель провести первый раунд переговоров с Киевом по тематике двусторонних гарантий планирует и Франция. На сегодняшний день переговоры начали только США и Великобритания. Заключение соглашений о двусторонних гарантиях стран «Большой семерки» Украине завершится не ранее 2024 года.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.