Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США придумали, как противодействовать Китаю

The Drive: США создадут для противодействия Китаю программу «Репликатор»

close
100%
AP

Пентагон в целях противодействия Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе представил программу «Репликатор», в рамках которой ожидается создание и развертывание тысяч бюджетных, компактных и умных взаимосвязанных автономных систем. Об этом сообщает The Drive.

Согласно планам американского военного ведомства, проектируемые в рамках программы «Репликатор» системы должны быть дешевыми, чтобы не было страха их потерять, но при этом эффективными, соответствующими появляющимся угрозам. Также создаваемые системы должны предполагать быстрое развертывание и восприимчивость к устойчивой работе в самых нелегких условиях.

Предполагается, что концепция «Репликатора» будет распространяться сразу на несколько областей — море, воздух и т.д.

Накануне заместитель руководителя Пентагона Кэтлин Хикс написала на своей странице в Twitter, что в ближайшие полтора-два года США запланировали вооружиться тысячами беспилотников (БПЛА) для противостояния Китаю.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях