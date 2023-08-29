Военные ВСУ назвали управляемые авиабомбы ВС РФ большой угрозой

Управляемые бомбы ВС России представляют большую угрозу для вооруженных сил Украины. Об этом пишет Business Insider.

«Корректируемые авиационные бомбы — один из наших самых больших страхов. Русские их используют масштабно. Не могу сказать о точности, но оружие мощное», — сказал украинский военнослужащий.

По данным BI, украинские военные заявили, что такое вооружение может поразить почти любые укрытия.

Кроме того, в ВСУ рассказали об эффективной российской воздушной разведке, которая не дает украинским силам выполнять боевые задания в условиях полной скрытности.

Также стало известно, что Военные ВС Украины на Купянском направлении жалуются на то, что им отправили бронетранспортеры M113 времен Вьетнамской войны вместо боевых машин пехоты Bradley.

29 августа в США предрекли трудности с использованием F-16 на Украине.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.