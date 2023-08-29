Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военные ВСУ назвали управляемые авиабомбы ВС РФ большой угрозой

BI: в ВСУ назвали российские управляемые авиабомбы большой угрозой

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Управляемые бомбы ВС России представляют большую угрозу для вооруженных сил Украины. Об этом пишет Business Insider.

«Корректируемые авиационные бомбы — один из наших самых больших страхов. Русские их используют масштабно. Не могу сказать о точности, но оружие мощное», — сказал украинский военнослужащий.

По данным BI, украинские военные заявили, что такое вооружение может поразить почти любые укрытия.

Кроме того, в ВСУ рассказали об эффективной российской воздушной разведке, которая не дает украинским силам выполнять боевые задания в условиях полной скрытности.

Также стало известно, что Военные ВС Украины на Купянском направлении жалуются на то, что им отправили бронетранспортеры M113 времен Вьетнамской войны вместо боевых машин пехоты Bradley.

29 августа в США предрекли трудности с использованием F-16 на Украине.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях