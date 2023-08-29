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В ДНР объяснили отсутствие успехов у украинской армии

Комбат Ходаковский объяснил отсутствие успехов ВСУ страхом окружения ВС РФ

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Libkos/AP

Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в своем Telegram-канале сообщил, что командование украинской армии серьезно опасается окружения своей группировки, которое могут начать Вооруженные силы Российской Федерации, если Украина бросит все свои резервы на прорыв фронта.

По этой причине, отметил комбат, части Вооруженных сил Украины (ВСУ) регулярно перебрасываются с Запорожья под город Днепр (ранее — Днепропетровск), значительно ослабляя потрепанную в боях группировку.

«Упорно ходят слухи о 200-тысячной группировке наших войск, которая готова к применению, но точного направления удара противник пока просчитать не может, поэтому испытывает повышенную нервозность», — указал он.

28 августа глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявлял, что Украина в последние дни концентрирует усилия по наступлению в Запорожской области, что увеличивает риск ущерба для располагающейся там атомной электростанции.

Ранее в Совфеде заявили о необходимости усиленно укреплять оборону Крыма.

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