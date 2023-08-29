Появились координаты падения сбитых под Тулой беспилотников

Украинские беспилотные летательные аппараты, сбитые утром 29 августа средствами противовоздушной обороны в Тульской области, упали в Киреевском районе региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что в 03.49 поступило сообщение о падении сбитого дрона возле населенного пункта Темерово. В 04.30 в районе населенных пунктов Гамово и Темерово был сбит второй беспилотник.

По словам собеседника агентства, в результате падения дронов никто не пострадал, сведений о разрушениях в экстренные службы не поступало.

Министерство обороны России сообщало, что утром 29 августа средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Тульской областью.

Накануне российское военное ведомство сообщало об уничтожении двух беспилотников над Крымом.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.