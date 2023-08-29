Эксперт предупредил о возможных массовых атаках ВСУ 1 сентября

Военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников заявил, что Киев не оставит без внимания День знаний, поэтому пограничные службы и противовоздушная оборона России 1 сентября будут работать в усиленном режиме. Об этом военный эксперт рассказал URA.RU.

По мнению Иванникова, 1 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются устроить диверсии и террористические акты. Они будут стараться нанести российской власти как можно больший урон, в первую очередь, информационный.

Иванников подчеркнул, что ВСУ уже давно действуют по принципу массовика-затейника для зрителей на Западе, которые буквально с вожделением ждут любой террористический акт на территории России.

Как считает эксперт, 1 сентября, учитывая значимость этого дня для жителей России, Киев может организовать массовую атаку дронов, в которой примут участие не менее 50 или 100 беспилотных летательных аппаратов. 1 сентября ВСУ также могут попытаться перейти через сухопутные границы России и Белоруссии.

Иванников выразил мнение, что провал украинского контрнаступления вынуждает киевский режим для минимизации неудач на линии боевого соприкосновения предпринять информационные атаки и террористические действия. Поэтому теракты могут произойти не только на территории России, но и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые атаковали Курскую область роем картонных дронов-камикадзе SYPAQ, которые Австралия изначально поставляла для гуманитарных миссий.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.