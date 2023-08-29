В России создали комплекс FPV-перехватчика для уничтожения украинских БПЛА

Специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) создали комплекс FPV-перехватчика, который предназначен для ликвидации украинских беспилотников и низколетящей пилотируемой техники. Об этом ТАСС заявил генеральный директор ЦКБР Дмитрий Кузякин.

Уточняется, что дальность действия системы составляет семь километров, а высота — до двух километров.

«Комплекс может уничтожать и цели, летящие практически у самой земли. Перехватчик уже прошел серию испытаний на подмосковном полигоне, где неоднократно произвел боевые стрельбы. Боеприпас имеет ограниченный радиус поражения и не причинит ущерба на земле», — сказал он.

Кузякин отметил, что данный комплекс не является заменой какого-либо из имеющихся инструментов противовоздушной обороны.

31 июля в зоне специальной военной операции был испытан новый комплекс радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами различных типов «Сапфир». Он использовался для защиты от вражеских беспилотников российских военных, возводивших инженерные сооружения.

До этого генеральный директор Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев заявлял, что новый комплекс борьбы с мини-дронами, способный и обнаруживать, и подавлять беспилотники, создается холдингом «Росэлектроника». По его словам, работа находится на финальной стадии, и до конца третьего квартала 2023 года планируется представить единый комплекс.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.