В Германии наблюдаются проблемы с набором новобранцев в армию

Вооруженные силы Германии столкнулись с дефицитом новобранцев, несмотря на выделенное финансирование на перевооружение армии, закупку новых самолетов, танков и снаряжения. Об этом сообщает Bild.

В военном руководстве Германии подчеркнули, что одна из причин подобного заключается в бюрократических трудностях, которые преодолевают резервисты, желающие попасть в армию.

Издание подчеркивает, что политики ФРГ считают, что служба в бундесвере утратила свою привлекательность.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Германии испытывают проблемы с набором личного состава, с 2022 года число желающих вступить в армию ФРГ неуклонно падает.

На данный момент падение составляет более 7%, рекламные кампании и программы, которые предполагают повышение привлекательности войск, не дают положительного эффекта. На фоне этой ситуации руководитель Министерства обороны Германии Борис Писториус старается найти способы, чтобы повысить численность армии.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.