Стало известно, как российские самолеты защищают в зоне СВО

Российские планирующие бомбы, с которыми американские журналисты связывают провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), являются очень эффективным оружием. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Собеседник издания отметил, что планирующие бомбы были созданы в процессе доработки обычных снарядов. Боеприпасы стали управляемыми и получили крылья, что позволило повысить защищенность российских самолетов от украинских систем ПВО.

По словам Дандыкина, такие снаряды сбрасываются на цель после получения конкретных координат. При этом планирующие бомбы не попадают в зону поражения украинской ПВО, а также рассчитывают путь в пределах нескольких десятков километров.

«Запас взрывчатки таков, что это несет огромные разрушения и опорным пунктам противника, и уничтожению техники, боеприпасов и так далее», — сказал эксперт.

Он дал понять, что чаще всего российские солдаты используют советские авиационные бомбы ФАБ-500 и их модификацию ФАБ-1500. Вооруженные силы РФ обладают и более мощными боеприпасами, но об их применении специалист пока не слышал.

«Это (ФАБ-1500. — «Газета.Ru») достаточно недорогой вид модернизации этих бомб, но очень эффективный по своему действию. Действительно, они приносят пользу России в специальной военной операции», — подытожил Дандыкин.

Ранее американский журнал Forbes сообщил, что российские планирующие бомбы превратились в главный страх бойцов ВСУ.