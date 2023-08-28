Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как российские самолеты защищают в зоне СВО

Капитан Дандыкин: планирующие бомбы спасают российские самолеты от ВСУ

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские планирующие бомбы, с которыми американские журналисты связывают провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), являются очень эффективным оружием. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Собеседник издания отметил, что планирующие бомбы были созданы в процессе доработки обычных снарядов. Боеприпасы стали управляемыми и получили крылья, что позволило повысить защищенность российских самолетов от украинских систем ПВО.

По словам Дандыкина, такие снаряды сбрасываются на цель после получения конкретных координат. При этом планирующие бомбы не попадают в зону поражения украинской ПВО, а также рассчитывают путь в пределах нескольких десятков километров.

«Запас взрывчатки таков, что это несет огромные разрушения и опорным пунктам противника, и уничтожению техники, боеприпасов и так далее», — сказал эксперт.

Он дал понять, что чаще всего российские солдаты используют советские авиационные бомбы ФАБ-500 и их модификацию ФАБ-1500. Вооруженные силы РФ обладают и более мощными боеприпасами, но об их применении специалист пока не слышал.

«Это (ФАБ-1500. — «Газета.Ru») достаточно недорогой вид модернизации этих бомб, но очень эффективный по своему действию. Действительно, они приносят пользу России в специальной военной операции», — подытожил Дандыкин.

Ранее американский журнал Forbes сообщил, что российские планирующие бомбы превратились в главный страх бойцов ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях