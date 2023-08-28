В США рассказали об изменениях в тактике ВСУ в зоне боевых действий

Военные Вооруженных сил Украины начали перебрасывать ряд подразделений с восточного на южное направление, утверждает колумнист Washington Post Дэвид Игнатиус. Об этом сообщается в материале автора на сайте издания.

Автор подчеркнул, что в Пентагоне неоднократно призывали своих украинских коллег расставить приоритеты и сконцентрировать ВСУ на потенциальных точках боевых действий.

«Первоначально Украина уделяла равное внимание трем направлениям, вместо того, чтобы концентрироваться на главном ударе на южном направлении через Запорожье в сторону Азовского моря. Сообщается, что Украина отреагировала, наконец, переброской некоторых подразделений на юг...» — уточнил обозреватель WP.

Как считает Игнатиус, украинские бойцы начали перегруппировку из Бахмута и других районов на востоке.

До этого в WP утверждали, что ВСУ израсходовали два млн натовских снарядов калибром 155 мм. Американские военнослужащие полагают, что боеприпасы зачастую расходуются напрасно, обратили внимание в СМИ.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.