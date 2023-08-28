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МО РФ сообщило о 27 сбитых за сутки беспилотниках над новыми регионами

МО РФ: силы ПВО сбили три авиабомбы JDAM и 27 БПЛА ВСУ над новыми регионами

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Министерство обороны России сообщило, что за последние сутки силы противовоздушной обороны РФ перехватили три управляемые авиабомбы JDAM и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

По данным ведомства, всего в новых регионах России за сутки были сбиты в воздухе 27 беспилотников ВСУ, в том числе под Дружелюбовкой и Воскресенкой в Херсонской области, у Лисичанска в Луганской народной республике, под Мирным и Пологами в Запорожской области, и в районе населенных пунктов Парасковиевка, Новоандревка, Лидевка и Соледар в Донецкой народной республике.

28 августа Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух беспилотников над Крымом.

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил данную информацию. По его словам, на севере и западе Крыма силами ПВО было сбито два беспилотника-разведчика.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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Операция на Украине
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