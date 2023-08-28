В ОДКБ заявили, что ядерное оружие РФ является гарантом безопасности организации

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил во время брифинга, что ядерное оружие РФ — это гарант безопасности всех стран блока. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, многие «бездумно говорят» про ядерное оружие, не понимая, что это такое и какие от его применения могут быть последствия.

«Россия, имея такое ядерное оружие, понимает и никому никогда не угрожает и не говорит: «А вот мы применим, если вы что-то там». Я к чему про ядерное оружие вспомнил, что даже в этих документах, о которых я только что сказал, (Договор о коллективной безопасности. — «Газета.Ru») написано, что ядерное оружие Российской Федерации является гарантом безопасности всех государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности», — сказал Сидоров.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что НАТО отрабатывает сценарий применения против России ядерного оружия. Он отметил, что в Североатлантическом альянсе есть практика по отработке так называемых совместных ядерных миссий.

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