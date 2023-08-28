На Западе рассказали о трудностях при обучении украинских военных

Основной проблемой, с которой сталкиваются иностранные инструкторы во время обучения украинских бойцов, оказалась нехватка компетентных переводчиков, утверждают западные военные. Об этом сообщает Financial Times.

По информации собеседников газеты, немецкие, голландские и датские офицеры, встретившиеся в Германии для обучения украинских солдат, «не предполагали, что нехватка компетентных переводчиков станет главной проблемой».

«Переводчики — проблема номер один», — уточнил бригадный генерал из Нидерландов Мартин Бонн, заместитель главы учебной миссии Европейского Союза, ответственной за обучение украинских военных разным видам тактики и оружия.

Как заметили в FT, украинская сторона и западные столицы выделяют переводчиков, но те вынуждены сталкиваться со сложностями на фоне отсутствия нужного словарного запаса.

«Большой проблемой является перевод слов, используемых в военном или техническом контексте», — обратил внимание бригадный генерал.

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