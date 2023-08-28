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Появились кадры уничтожения дрона ВСУ, летевшего к Москве

360tv: камеры запечатлели момент уничтожения летевшего к Москве дрона ВСУ

Момент уничтожения средствами ПВО дрона ВСУ, летевшего к Москве, запечатлели камеры видеонаблюдения, сообщает «360tv».

Кадры с места событий показывают, что взрыву беспилотника предшествовал звук, похожий на жужжание мотора мопеда.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО сбила беспилотник.

Как сообщает градоначальник, по предварительной информации пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы в текущий момент уже работают на месте ЧП.

Ночью с 27 на 28 августа аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково в Москве прекратили прием и отправку рейсов.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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