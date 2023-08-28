Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России поставляют системы предупреждения столкновения в воздухе

В России начали поставлять системы предупреждения столкновения в воздухе

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Технический директор компании «Навигатор» Сергей Чанушкин заявил о поставках российской системы предупреждения столкновения в воздухе на самолетах Л-410. Об этом сообщает РИА Новости.

«Система с положительным результатом испытана на самолетах Л-410, уже идут законтрактованные поставки для серийных самолетов», — сказал Чанушкин.

Ранее руководитель предприятия-разработчика БЛА «Робоавиа» Валентин Киселев заявил, что Черноморский флот может получить новый разведывательный дрон «Сарыч-2». Также он отметил, что данная модель оснащена электродвигателем и выполнена по схеме «летающее крыло».

До этого сообщалось, что ОАК в настоящее время работает над тремя новыми модификациями легкого тактического самолета Су-75 Checkmate, которые имеют измененную форму крыла, фюзеляжа и сниженную заметность для радиолокационных систем обнаружения.

В этом патенте описывается самолет, который визуально и по расцветке очень похож на уже ранее официально опубликованные изображения и натурные макеты Checkmate. Согласно схемам, крыло самолета получило дополнительную внутреннюю секцию флаперонов обратной стреловидности с большей площадью. Кроме того, хвостовая часть крыла увеличилась, образуя трапециевидный стабилизатор с небольшим удлинением.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

Все новости на тему:
Цивилизация
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях