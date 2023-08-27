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Российский военный сообщил об ударе по бронегруппе ВСУ в Харьковской области

РИА Новости: военные ЗВО нанесли удар по бронегруппе ВСУ в Харьковской области

Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа поразили бронегруппу Вооруженных сил Украины, когда они пытались атаковать позиции России в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского военнослужащего.

«Были предприняты попытки противника на наступление на наши позиции мотострелкового батальона. Состав бронегруппы был: личный состав до 15 человек и боевые бронированные машины. Было нанесено огневое поражение», — сказал он.

По словам военного, после российского удара военные ВСУ начали отступать и вскоре скрылись в лесопосадке.

26 августа Министерство обороны РФ заявляло, что подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил России на Купянском направлении при поддержке боевых самолетов и артиллерии улучшили положение по переднему краю.

До этого офицер пресс-центра Западной группировки войск ВС России Ярослав Якимкин говорил, что штурмовые подразделения группировки продолжают наступление на Купянском направлении в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области, они заняли опорный пункт и два наблюдательных поста украинской армии.

23 августа эксперт лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк выразил мнение, что нехватка личного состава в ВСУ может «оказаться фатальной» для Украины и привести к его поражению в конфликте с Россией.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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